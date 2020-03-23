"اقتصادية ابوظبي" تحدد 6 إرشادات للتسوق الآمن

المصدر: عبير عبد الحليم- ابوظبي

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي 6 إجراءات احترازية وإرشادات عامة للمتسوقين بهدف الحصول على تجربة تسوق آمنة تحافظ على صحة المتسوقين وسلامة أفراد الاسرة في مواجهة كورونا.

واكدت اقتصادية ابوظبي ضرورة تجنب شراء المنتجات الغذائية اذا كانت مكشوفة او غير محكمة الاغلاق

وطالبت بالتحقق من تعقيم عربات التسوق واستخدام محارم ورقية اثناء لمس عربات التسوق بيديك.

كما دعت اقتصادية ابوظبي الى الاستمرار في تعقيم الايدي بعد لمس المنتجات المعروضة وعدم اخذ الاطفال او كبار السن عند التسوق

واكدت ضرورة ترك مسافة متر ونصف على الاقل بين المتسوقين خلال عمليات الدفع.