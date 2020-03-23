بيان من "طيران الإمارات" بخصوص تعليق رحلات الركاب

المصدر: أزاد عيشو _ دبي

قال متحدث باسم شركة "طيران الإمارات"، إنه "التزاماً بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ستعلق الناقلة مؤقتاً جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين اعتباراً من 25 مارس الجاري".

وأضاف المتحدث في بيان، "نحن ندعم هذه الإجراءات التي اتخذت لحماية المجتمعات من انتشار كوفيد-19، ونتطلع إلى استئناف خدمات الركاب حالما تسمح الظروف بذلك"؛ مشيرا إلى أنه للمزيد من المعلومات حول إعادة الحجز، نرجو من متعاملينا الأعزاء المتأثرين بهذه الإجراءات زيارة emirates.com أو مراجعة وكلاء سفرهم لطلب المساعدة.

وتابع: "ستواصل طيران الإمارات تشغيل رحلات الشحن لتساعد على بقاء خطوط الإمدادات الجوية الحيوية للاقتصادات والمجتمعات".

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة من هذه الساعة قابلة للمراجعة والتقييم وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19.