الشارقة تدرج صكوكاً بـ 200 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بورصة ناسداك دبي، أمس، بأن إمارة الشارقة أدرجت صكوكاً بقيمة 200 مليون دولار.

وأوضحت البورصة في بيان أن هذا الإصدار يأتي ليرفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 67.06 مليار دولار، ما يعزز مكانة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك من حيث القيمة في العالم.

وبلغ مجموع الصكوك المدرجة في «ناسداك دبي» منذ بداية العام الجاري 2.9 مليار دولار.

وكانت «ناسداك دبي» حققت العام الماضي ارتفاعاً سنوياً قياسياً، حيث وصل إجمالي إدراجات الصكوك 14.15 مليار دولار، وهو ما يزيد 18% على عام 2018، الذي كان إجمالي إدراجات البورصة فيه 11.99 مليار دولار.

يشار إلى أن إدراجات الصكوك في «ناسداك دبي» تنقسم من حيث القيمة إلى 44% مدرجة من قبل مصدرين إماراتيين، وما يقارب 56% من قبل مصدرين عالميين. وهو مؤشر جيد على مكانة البورصة، ودورها الفعال في استقطاب مصدرين محليين وعالميين.