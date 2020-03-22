«اقتصادية أبوظبي» تحظر استخدام الأطباق الزجاجية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أصحاب المطاعم والكافيتريات والمقاهي وأماكن تقديم الوجبات الغذائية، إلى عدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية والملاعق المعدنية، والالتزام باستخدام الأطباق والأكواب والملاعق التي تستخدم لمرة واحدة.

كما طالبت الدائرة، في تعميم أصدرته أمس، أصحاب المطاعم والكافيتريات والمقاهي وأماكن تقديم الوجبات، بالقيام بكل إجراءات النظافة والتعقيم والوقاية بشكل مستمر، لمعدات الطبخ وعربات نقل الأطعمة وأماكن تحضير الوجبات وتقديمها، من خلال استخدام مواد التعقيم والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة.

وأكدت أن هذا التعميم يأتي حفاظاً على الصحة العامة، وفي إطار دعم التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وشددت على ضرورة تنفيذ التعميم بشكل عاجل وفوري، مشيرة إلى تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة من جانب مفتشي الدائرة للوقوف على تطبيق التعميم.