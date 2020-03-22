«طيران الإمارات» تعلق رحلاتها إلى 3 دول ومدينتين أميركيتين

المصدر: دبي - رويترز

قرّرت شركة طيران الإمارات، تعليق جميع رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتي نيويورك ونيوجيرزي الأميركيتين بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وذلك حسب ما ورد في رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها «رويترز».

وجاء في رسالة بريد إلكتروني للشركة أن الرحلات الجوية إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ستتوقف، اعتباراً من 23 مارس الجاري وحتى إشعار آخر.

وفي رسالة أخرى، أفادت الشركة، بأنها ستعلق الرحلات إلى مطار «جيه.إف.كيه» في نيويورك ومطار «نيوارك إي.دبليو.آر» في نيوجيرزي، اعتباراً من 24 مارس وحتى إشعار آخر.

وفي الرسائل الإلكترونية قالت الشركة التي علقت بالفعل العشرات من مساراتها إنها ستوقف هذه المسارات، لأن وباء كورونا أدى إلى تقويض الطلب العالمي على السفر.