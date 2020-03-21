"تعاونية الشارقة" توجه رسالة للمستهلكين... وتؤكد كفاية مخزون الأغذية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

وجهت"تعاونية الشارقة" رسالة للمستهلكين اليوم ناشدتهم خلالها بالتحلي بالمسؤولية عند التسوق ومراعاة احتياجات الآخرين، وشراء التزاماتهم فقط دون تكدس البضائع وتخزينها تجنبا لتعرضها للتلف، مؤكدة كفاية المخزون من السلعالغذائية والاستهلاكية وبما يلبي احتياجاتكافة المستهلكين.

وأشارت إلى أنه لا داعي مطلقاً إلى تهافت المستهلكين للمبالغة في شراء الاحتياجات الضرورية وتكديس المواد الغذائية في منازلهم في ظل الجهود التي تنفذها الجهات المختصة للسيطرة على الفيروس، وإجراءاتها الاحترازية للوقاية، إلى جانب حرص منافذ البيع على تأمين المواد الغذائية كافة بشكل مستمر، مؤكدة أن الدولة تتمتع بمخزون غذائي استراتيجي من السلع الرئيسية يلبي احتياجات المواطنينوالمقيمين.

وأضافت أن جميع العاملين في تعاونية الشارقة يعملون على مدار الساعة لتوفير كافة التزامات المستهلكين وضمان وجود جميع الأصناف الغذائية والسلع كالمعتاد.