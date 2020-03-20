مُلاك مواطنون يقدمون تسهيلات إيجارية لمواجهة تداعيات «كورونا»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قام عدد من رجال الأعمال الإماراتيين بتقديم تسهيلات للمستأجرين في العقارات التي يملكونها، ولاسيما أولئك الذين تضرروا من إغلاق محالهم التجارية بسبب حظر نشاطاتهم خلال الفترة الحالية، وجاءت هذه التسهيلات من جانب المستثمرين في ضوء مشاركتهم الحكومة في جهودها للحد من تداعيات أزمة فيروس «كورونا».

وأشاروا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه لابد من تكاتف جهود القطاع الخاص مع الحكومة، للتغلب على هذه التداعيات الاستثنائية للأزمة الصحية.

من جانبهم، ثمن مستأجرون التسهيلات التي قام بها عدد من الملاك، مطالبين الملاك الآخرين بأن يحذوا حذوهم، لاسيما في ظل هذه الظروف التي تحتاج للتكاتف والتعاون بين جميع الأطراف.

وتنوعت التسهيلات التي قدمها ملاك بين تخفيض لمدة شهر وتأجيل شيكات وتخفيض الإيجار لفترة مفتوحة حتى تنتهي الأزمة المالية، وهي مبادرة قام بها أحد رجال الأعمال والذي أرسل رسائل بالبريد الإلكتروني إلى جميع المستأجرين من أصحاب المحال التجارية من النشاطات التي تضررت حالياً، بتخفيض الإيجار لمدة 15 يوماً، تجدد بحسب ما تؤول إليه الأوضاع في الفترة المقبلة.

وقال (خ.ب.ل)، رجل أعمال وأحد ملاك العقارات بدبي، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، إنه «أقدم على هذه المبادرة إيماناً منه بأن هذا الظرف استثنائي، ولابد من تكاتف جميع الجهود للتغلب عليه»، مشيراً إلى أنه قام بإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني لجميع المستأجرين من أصحاب المحال التجارية بتخفيض الإيجار بما يعادل 15 يوماً من قيمة الإيجار الكلية، على أن يستمر ذلك التخفيض في حال زادت فترة الإغلاق بسبب الظرف الصحي الحالي، بهدف دعم أصحاب المحال في تجاوز تداعيات فيروس كورونا.

من جانبه، قال رجل الأعمال محمد عبدالرازق المطوع، إنه «قدم تسهيلات عدة للمستأجرين من المحال التجارية، منها عدم إعفاء بعض المستأجرين لمدة شهر، ومن المؤكد أننا سنراعي هؤلاء في حال طالت الفترة، وبالنسبة للمستأجرين من غير المحال التجارية، فسنعمل على تأجيل الشيكات لهم بحسب طلبهم».

من جهته، قال الرئيس التنفيدي لشركة ستاندرد لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن «الشركة تدير مجموعة كبيرة من العقارات التجارية والسكنية، وإنها تراعي الظرف الاستثنائي الحالي من خلال تأجيل الشيكات لجميع المستأجرين الراغبين في ذلك، وتقسيم الشيكات على أكثر من قسط، حتى إن البعض يدفع على ست دفعات، على الرغم من أن العقد ينص على أربع شيكات، بالإضافة إلى إعطاء المستأجرين من أصحاب المحال التجارية الموقوف نشاطها شهراً مجانياً بزيادته في آخر العقد الإيجاري».

وقال (عمر.أ)، فضل عدم ذكر اسمه كاملاً، مستأجر لمحل تجاري، إنه «يشكر كل رجل أعمال يقف بشكل إيجابي في هذا الظرف الاستثنائي»، مضيفاً أنه تسلم رسالة بالبريد الإلكتروني من شركة التأجير التابعة لرجل الأعمال (خ.ب.ل)، تفيد بإعفائه من سداد ما يعادل 15 يوماً من الإيجار، ومن الممكن أن تجدد في حال استمرار الظروف الراهنة.

وقال المستأجر علي إسماعيل، صاحب محل تجاري، إن المالك أخبره بتأجيل الشيك الإيجاري لمدة شهرين، وذلك بموجب مبادرة من المالك ودون أن يطلب منه ذلك.

وأضاف المستأجر أحمد درويش عليان، مستأجر سكني، أن شركة إدارة العقار أرجأت له شيكاً إيجارياً لمدة شهر.