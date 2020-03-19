رجل أعمال إماراتي يضع تحت تصرف «صحة دبي» مجمعاً للفلل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المواطن محمد جاسم الريس: «إنه تواصل مع هيئة الصحة في دبي، أمس، بناءً على طلب والدهـ رجل الأعمال جاسم الريس، وعرض عليها وضع مجمع لفلل جاهزة تحت تصرفها، وذلك لاستخدامها كعيادات مؤقتة أو مرافق صحية، بما في ذلك أغراض الحجر الصحي، أو وفقاً للاحتياجات التي تراها الهيئة مناسبة».

وذكر الريس لـ«الإمارات اليوم»: «إن المبادرة التي أطلقها والده تأتي في إطار الإسهام المجتمعي لرجال الأعمال في هذه الأوقات الصعبة، في ظل تداعيات فيروس (كورونا) المستجد».

وبيّن أن «(هيئة الصحة) وجّهت الشكر لهذه المبادرة، وسيتم تسليم المجمع لها خلال الأسبوع الجاري».