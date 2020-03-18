خلدون خلیفة المبارك رئيسا لمجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في اجتماعه اليوم عن انتخاب خلدون خلیفة المبارك رئيساً لمجلس إدارة البنك وحسين جاسم النويس نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وصدر القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم وذلك بعد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في البنك الذي أقر بتعيين كل من خلدون المبارك وأحمد سعيد الكليلي ومحمد علي الظاهري أعضاء جدد في مجلس الإدارة، بدلاً عن عيسى محمد السويدي ومحمد ضاعن الهاملي ومحمد حمد المهيري الذين غادروا مناصبهم في مجلس الإدارة.



وتأتي هذه التعيينات في وقت يواصل فيه بنك أبوظبي التجاري مسيرته الناجحة عقب الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال، من أجل تعزيز قدراته كمؤسسة مالية ذات إمكانات عالية للمساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

وأصبح البنك حالياً ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في دولة الإمارات، وواحداً من أكبر المؤسسات المالية التي تقدم الخدمات المصرفية للأفراد في الدولة حيث يتمتع بقاعدة عملاء تزيد على المليون عميل، وبلغ صافي القروض 250 مليار درهم في حين بلغت ودائع العملاء 262 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019.

وبهذه المناسبة، قال خلدون خلیفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: "لقد استطاع بنك أبوظبي التجاري، تحت قيادة عيسى محمد السويدي وبقية أعضاء مجلس الإدارة، أن يصبح مؤسسة مالية مستقرة وقوية، حيث نجح السويدي، خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، في العبور بالبنك عبر كثير من التحديات من بينها الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وكان له دور كبير في النمو الذي حققه البنك على مدى أكثر من عقد من الزمن حيث قاد البنك بنجاح في واحدة من أهم عمليات الاندماج التي شهدتها المنطقة ليصبح مؤسسة مصرفية راسخة تقدم قيمة عالية على المدى الطويل لمساهميها وللدولة".

وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لعيسى السويدي ومحمد ضاعن الهاملي ومحمد حمد المهيري على مساهمتهم القيمة في النجاحات التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال السنوات الماضية."

وتابع: "أنا فخور بالعمل كرئيس لمجلس الإدارة الجديد في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ البنك. وستتركز أولوية المجلس على دعم وتوجيه مسيرة البنك والعمل على تنفيذ استراتيجية النمو المستدام".

وأشار المبارك، إلى أنه على الرغم من التحديات الراهنة في المشهد الاقتصادي الكلي فإن بنك أبوظبي التجاري بوصفه مؤسسة مصرفية رائدة حائزة على أعلى التصنيفات الاستثمارية قادر على الانطلاق بسلام عبر التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات التنظيمية التي يشهدها العالم.



ومن أهم الأولويات التي سيعمل عليها البنك حالياً توطين الوظائف وتطوير كفاءات الكادر البشري، إلى جانب تعزيز التطور الرقمي والتكنولوجي وتطوير العمليات من أجل خدمة قاعدة العملاء الحاليين وتأسيس منصات جديدة لتحقيق مزيد من النمو.

يشغل خلدون المبارك منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار وهو رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.