المصرف المركزي يوقف التعاملات مع "Uae Exchange" مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإشراف على إدارة عمليات "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة"، "uae exchange" ذ.م.م. بموجب الصلاحيات الممنوحة له في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018.

وتوقّف "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" ذ.م.م. بموجب قرار المركزي عن قبول معاملات جديدة في جميع فروعه وعبر المنصات الإلكترونية التابعة له، باستثناء عمليات نظام حماية الأجور والتي ستتابع عملياتها حتى إشعار آخر. وحرصاً منه على حماية المستهلكين، طلب المصرف المركزي الصرافة بتسوية أية تحويلات مالية عالقة أو معاملات متأثرة بهذا الوضع

و بدأ اليوم فريق تفتيش المصرف المركزي بالتفتيش على "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" ذ.م.م. للتحقق من امتثاله للقوانين والأنظمة. سيتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراءات إضافية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فور انتهاء التفتيش.