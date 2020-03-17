تغيير مواعيد عمل مراكز ماجد الفطيم للتسوّق في دبي باستثناء "كارفور"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة مراكز ماجد الفطيم للتسوّق في دبي، عن تقليص ساعات عملها لتصبح من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءاً حتى إشعار آخر، ويستثنى من هذا القرار "كارفور"، والصيدليات، والعيادات الطبية في هذه المراكز.

وجاء قرار المجموعة ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة لضمان سلامة المجتمع في مواجهة انتشار فيروس كورونا - كوفيد19.

وأوضحت «ماجد الفطيم» في بيان أنه ابتداء من غد، ستبدأ جميع مراكز التسوق الخاصة بها في المنطقة، العمل بين الساعة 12 ظهراً والثامنة مساء، مبينة أنه تم تخفيض عدد ساعات العمل لإتاحة المجال للمزيد من إجراءات التنظيف والتعقيم، ما يضمن تجربة تسوّق أكثر سلامة.

ولفتت إلى أن تخفيض ساعات العمل لا ينطبق على متاجر «كارفور» أو أي صيدلية أو عيادة داخل مراكز التسوق.

وأكدت «ماجد الفطيم» أن سلامة وصحة موظفيها وشركائها في متاجر التجزئة وعملائخها تأتي في صدارة أولوياتها.