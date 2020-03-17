فلاي دبي: تعليق الرحلات الجوية إلى 19 دولة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة فلاي دبي إنها تتبع التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وهيئات الصحة المحلية، مشيرة إلى استمرارها في العمل مع شركائها في المطارات وشركات الطيران لضمان أن جميع تدابير السلامة تطبق وتمشيا مع المعايير الدولية.

وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي، أن عدداً من البلدان فرضت قيوداً على السفر، لافتة إلى أن قائمة الوجهات التي علقت الشركة رحلاتها إليها ضمن شبكتها العالمية وصل حتى الآن إلى 19 دولة على الشكل التالي:

- المملكة العربية السعودية: بناءً على تعليمات من السلطات السعودية تم إلغاء الرحلات من وإلى المملكة العربية السعودية حتى 31 مارس.

- إيران: تم تعليق الرحلات إلى مدن أصفهان ولار ومشهد وشيراز وطهران الإيرانية مؤقتًا بعد صدور توجيهات من الهيئة العامة للطيران المدني.

- البحرين: بناءً على تعليمات من السلطات البحرينية تم إلغاء الرحلات من وإلى البحرين حتى 31 مارس.

- الكويت: بناءً على تعليمات من السلطات الكويتية تم إلغاء الرحلات من وإلى الكويت ابتداءً من 14 مارس و حتى 19 مارس.

- إيطاليا: تم إلغاء الرحلات من وإلى كاتانيا ابتداءً من 15 مارس و حتى 20 مايو، كما تم إلغاء الرحلات من وإلى نابولي من 14 مارس و حتى 21 مايو، بناء على تعليمات الهيئة العامة للطيران المدني.

- سلوفاكيا: بناءً على تعليمات من السلطات في سلوفاكيا تم إلغاء الرحلات إلى براتيسلافا ابتداءً من 13 مارس و حتى 27 مارس.

- بولندا: بناءً على تعليمات من السلطات في بولندا تم إلغاء الرحلات إلى كراكوف بتداءً من 15 مارس و حتى 28 مارس.

- جنوب السودان: تم تعليق الرحلات إلى جوبا مؤقتاً اعتباراً من 14 مارس.

- باكستان: بناءً على تعليمات من السلطات في الباكستان، ستعمل رحلات فلاي دبي وفقًا لما يلي: سيتم تحويل الرحلات من وإلى سيالكوت إلى إسلام آباد في الفترة من 14 إلى 17 مارس. كما سيتم تحويل الرحلات من وإلى فيصل آباد وملتان إلى إسلام آباد في الفترة من 15 إلى 17 مارس، وتم إلغاء الرحلات من وإلى كويتا يومي 16 و 17 مارس ، وسيتم إعادة الحجز للمسافرين على رحلات كراتشي، فيما ستواصل الرحلات من وإلى كراتشي العمل وفق الجدول المعتاد:

- جيبوتي: بناءً على التعليمات تم تعليق الرحلات إلى جيبوتي اعتباراً من 18 مارس.

- الأردن: بناءً على تعليمات من السلطات في الأردن تم تعليق الرحلات إلى عمّان اعتباراً من 17 مارس.

- العراق: بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني تم إلغاء الرحلات من وإلى العراق اعتباراً من 17 مارس.

- لبنان: بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني تم إلغاء الرحلات من وإلى بيروت اعتباراً من 17 مارس.

- تركيا: بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني تم إلغاء الرحلات وإلى اسطنبول اعتباراً من 17 مارس.

- أذربيجان: بناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات في أذربيجان تم تعليق الرحلات من وإلى باكو اعتباراً من 18 مارس.

- الهند: بناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات في الهند تم إلغاء الرحلات من وإلى الهند خلال الفترة من 17 و حتى 31 مارس.

- أوكرانيا: بناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات في أوكرانيا تم إلغاء الرحلات من وإلى اوكرانيا اعتباراً من 17 مارس.

- مصر: بناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات في مصر تم إلغاء الرحلات من و إلى الإسكندرية خلال الفترة من 19 وحتى 31 مارس.

- السودان: بناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات في السودان تم إلغاء الرحلات من وإلى السودان اعتباراً من 17 مارس.