"مطارات دبي": تعليق الرحلات الجوية إلى 10 وجهات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت مؤسسة مطارات دبي إنه بناءً على توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني والسلطات الصحية في الإمارات، تم تعليق الرحلات الجوية إلى البلدان التالية مؤقتًا حتى إشعار آخر:

- البحرين

- العراق (اعتباراً من 17 مارس)

- جمهورية إيران الاسلامية

- إيطاليا، باستثناء روما

- المملكة العربية السعودية

- الكويت

- لبنان (اعتباراً من 17 مارس)

- جمهورية الصين الشعبية، باستثناء بكين

- سوريا (اعتباراً من 17 مارس)

- تركيا (اعتباراً من 17 مارس)

وأكدت مؤسسة مطارات دبي أن لا صحة للشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعليق جميع الرحلات من وإلى الإمارات، مشيرة إلى أن كل من مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال يواصلان الترحيب بالمسافرين من عدد من البلدان.