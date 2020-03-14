وقف نشاط صالات السينما في ابوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم - ابو ظبي

وجهت اقتصادية ابوظبي جميع اصحاب صالات السينما في الامارة بوقف نشاطها بشكل مؤقت وحتى نهاية شهر مارس الجاري

وأوضحت في تعميم اصدرته حصلت الامارات اليوم على نسخة منه ان التعميم يأتي في إطار الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ولفتت الى ان هذا التعميم يسري بشكل عاجل وفوري مشيرة الى انه سيتم تفتيش دور السينما ومرافقها من جانب مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بالتعميم.

وطالبت الدائرة بالتزام جميع اصحاب دور السينما بالقرار تفاديا للاجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.