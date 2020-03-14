تجار: «الأسعار المرتفعة» تحفّز متعاملين على بيع المشغولات الذهبية المستعملة

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن تسجيل أسعار الذهب، أخيراً، معدلات ثبات نسبي عند حدود سعرية مرتفعة، يدعم زيادة إقبال متعاملين على بيع المشغولات المستعملة للمتاجر، فيما ترتب على هذه الأسعار زيادة في بطء الطلب على شراء المشغولات الجديدة.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الأسواق شهدت معدلات تراجع في بيع بعض المتعاملين للسبائك والعملات للمتاجر، مع انتشار حالة من الترقب حول تسجيل أسعار الذهب زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «استقرار أسعار الذهب عند حدود مرتفعة، أسهم في تراجع معدلات بيع المتعاملين للسبائك ترقباً لتحول الأسعار من الثبات لتسجيل زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، فيما ارتفعت من جهة أخرى عمليات بيع المتعاملين، المشغولات المستعملة للمتاجر، وذلك للاستفادة من الحدود المرتفعة للذهب». وأشار إلى أن «الأسواق تسيطر عليها حالياً مظاهر حادة لتراجع الطلب على شراء المشغولات الجديدة، وذلك مع تأجيل معظم المتعاملين لخطط الشراء، لحين عودة أسعار الذهب للانخفاض بنسب محفزة».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن «النمط الغالب على الأسواق حالياً هو توجه متعاملين لبيع المشغولات المستعملة للمتاجر، وذلك للاستفادة من استقرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة، تعد الأعلى في مؤشراتها منذ سبعة أعوام»، لافتاً إلى أن «المتاجر تستفيد من عمليات شراء الذهب المستعمل، مع خصم سعر المصنعية و(الفصوص)، إضافة لشراء الذهب الخام بسعر أقل من الأسواق بقيم متوسطة تراوح بين 2 و3 دراهم، وذلك للاستفادة من هوامش ربح عند الشراء وإعادة التصنيع».

بدوره، أوضح مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «الأسواق تشهد حالياً مظاهر كبيرة من بطء الطلب على شراء المشغولات الجديدة، مع استمرار الأسعار عند معدلات مرتفعة، والتي كانت محفزة لزيادة إقبال متعاملين على بيع الموديلات القديمة من مشغولاتهم للمتاجر، للاستفادة من ارتفاع الأسعار والانتظار لعودة الأسعار للانخفاض لشراء موديلات جديدة».

وأضاف أن «عدداً من المتعاملين في قطاع الاستثمار في سبائك الذهب يتمهل حالياً في عمليات إعادة بيع ما بحوزتهم من منتجات للمتاجر، أملاً في تسجيل أسعار الذهب لزيادات إضافية جديدة خلال الفترة المقبلة».

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، نهاية الأسبوع الماضي، في أسواق الدولة، مؤشرات استقرار نسبي مماثلة للأسبوع الأسبق، باستثناء تسجيل عيار 22 قيراطاً ارتفاعاً بقيمة 25 فلساً للغرام.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 199.25 درهماً، بشكل مماثل لأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 187.25 درهماً، بارتفاع 25 فلساً، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 178.5 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 153 درهماً.