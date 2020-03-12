دبي تحظر الشيشة بالمقاهي لمدة أسبوعين

المصدر: سامح عوض الله - دبي



أعلنت اقتصادية دبي عن حظر تقديم الشيشة في المقاهي المرخصة في الإمارة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس 12 مارس.

وقال مصدر مسؤول في اقتصادية دبي إنه في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، فإن اقتصادية دبي، وبلدية دبي وجهت جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة الامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها بصورة فورية، ولمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس 12 مارس. وأشار المصدر لــ"الإمارات اليوم" إنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم حيث يقوم فريق من مفتشي الدائرة بتنفيذ حملات منظمة للتأكد من تنفيذ القرار وزيادة وعي أصحاب المقاهي بالقرار.