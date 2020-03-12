«دافوس» يختار الزيودي لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2020

المصدر: دافوس - وام

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة لعام 2020، لدوره البارز كمسؤول حكومي شاب في جهود العمل من أجل البيئة والمناخ على المستويين المحلي والعالمي.

ويضم المجلس، الذي أطلقه مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، للمرة الأولى عام 2004، في عضويته نخبة من القادة والمسؤولين الشباب البارزين والأكثر تأثيراً في مجالات العمل الحكومي وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا، الذين سيعملون معاً على رسم ملامح مستقبل أفضل للعالم.

وسيسهم الزيودي، بالتعاون مع أعضاء المجلس، في رسم وصياغة المبادرات والبرامج والحلول الفاعلة لأهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.