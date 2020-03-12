قائمة بالمستلزمات الأكثر سرقة في الفنادق

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتوقع الفنادق أن يلجأ بعض النزلاء إلى توضيب مستلزمات بسيطة في حقائبهم أثناء تسجيل الخروج من الغرفة، لكن عندما يبدأ الضيوف سرقة عناصر مهمة فإن ذلك يتجاوز ما هو مسموح به، ولهذا ستضع الفنادق إشعاراً صغيراً في الغرفة لإعلام النزلاء بأنه في حالة فقدان الرداء، على سبيل المثال، ستتم إضافته إلى الفاتورة، وذلك وفقاً لشركة «سمارتر ترافل» المتخصصة في الاستشارات السياحية.

وأشارت الشركة إلى أن دليل الفنادق والمنتجعات الفاخرة «ويلنيس هيفين»، أجرى مسحاً شمل أكثر من 1100 فندق فاخر لتحديد العناصر الأكثر سرقة، حيث حلت المناشف في قائمة أبرز المسروقات، تلتها أطقم رداء الحمام، وعلّاقات الملابس والأقلام، فضلاً عن أدوات المائدة.

وبينت أن قائمة المسروقات تشمل أيضاً مستلزمات النظافة في الحمامات، وتلك الخاصة بالعناية بالبشرة، علاوة على البطاريات والقطع الفنية، إلى جانب البطانيات وأجهزة التحكم عن بعد، ومجفف الشعر، وأجهزة تحضير القهوة، ومصابيح الإضاءة، مشيرة إلى أن النزلاء يتبعون طرقاً وحيلاً كثيرة لسرقة هذه المستلزمات.