205 مليارات درهم الشيكات المتعامل بها خلال شهرين

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن قيمة الشيكات التي جرى التعامل بها بالسوق المحلية، وتمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام مقاصة الشيكات بالمصرف المركزي، بلغت خلال أول شهرين من العام الجاري، 205 مليارات درهم، لعدد 4.2 ملايين شيك، مقارنة بـ201 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2019، بزيادة قدرها أربعة مليارات درهم، وبنسبة نمو 2% تقريباً.

وبحسب بيانات العمليات المصرفية الصادرة، أمس، عن «المركزي»، بلغت قيمة التحويلات المالية بين البنوك التي تمت عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، التابع للمصرف المركزي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 1.19 تريليون درهم، مقارنة بـ1.16 تريليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2019، بزيادة قدرها 30 مليار درهم، وبنسبة نمو 2.6%.

وبلغت الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي، خلال أول شهرين من العام الجاري، 32 ملياراً و901 مليون درهم.

في المقابل، سجلت السحوبات النقدية خلال الفترة ذاتها 35 ملياراً و185 مليون درهم.