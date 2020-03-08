"طيران الإمارات": تنظيف وتعقيم مكثف للطائرات على جميع الخطوط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنها اتخذت مزيداً من الخطوات الإضافية التي تفوق متطلبات وأنظمة الصناعة لضمان صحة وراحة عملائها، ومنحهم الثقة والطمأنينة عند تخطيط رحلاتهم. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أحدث تطورات انتشار فايروس "كوفيد-19" عبر العالم.

وذكرت الناقلة في بيان صحافي إنها تُخضع جميع طائراتها التي تغادر دبي لإجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم مقصورات الركاب بصورة مكثفة وشاملة.

وبعد أن أفادت أحدث الاكتشافات الطبية أن فايروس "كوفيد-19" ينتقل أساساً بالملامسة، انصب تركيز طيران الإمارات على تنظيف وتعقيم الأسطح التي يلامسها ركاب وأطقم الطائرات.

وتستخدم طيران الإمارات مواد كيماوية معتمدة للقضاء على الفيروسات والجراثيم والفطريات، تترك على الأسطح طبقات واقية يبقى مفعولها طويلاً وتمنع أي تلوث لاحق بالفايروس. وهذه المواد صديقة للبيئة أيضاً.

وتتضمن عملية التنظيف مسحاً شاملاً لجميع الأسطح، من النوافذ والطاولات وشاشات الفيديو الشخصية ومساند الأذرع والمقاعد وأدوات التحكم في المقعد وفتحات التهوية والخزانات العلوية في المقصورة، وحتى الحمامات والممرات ومناطق راحة أفراد طاقم الخدمة، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية الأخرى، مثل تغيير أغطية مساند الرأس على جميع المقاعد واستبدال المطبوعات وتنظيف الأرضيات.

وبحسب الناقلة يتطلب إنجاز عمليات تنظيف وتعقيم طائرة البوينج لإعدادها للرحلة التالية فريقاً مكوناً من 18 فرداً يعملون لمدة ساعة كاملة، في حين تحتاج طائرة الإيرباص A380 إلى فريق مكون من 36 عاملاً. وفي المتوسط، فإن 248 طائرة تخضع لعملية التنظيف والتعقيم الشاملة في غضون 24 ساعة.

أما إذا تبين أن طائرة ما نقلت حالة مشتبهاً بها أو حالة مؤكدة بفايروس "كوفيد-19"، فإن إجراءات طيران الإمارات تذهب أعمق من ذلك، وتخضع الطائرة لعملية تنظيف وتطهير عميقة تستغرق ما بين 6- 8 ساعات وتتضمن رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة، واستبدال أغطية فرش ومساند المقاعد في المنطقة المتأثرة. كما تُستبدل أيضاً مرشحات الهواء في المقصورة.

يذكر أن جميع طائرات الإمارات مجهزة بمرشحات هواء HEPA القادرة على إزالة 99.97% من الفيروسات والجراثيم والفطريات والغبار، ما يجعل أجواء المقصورة نظيفة وآمنة ومريحة للركاب وأفراد الطاقم.

وقالت الشركة إنها وفرت لعملائها عبر شبكة خطوطها العالمية مزيداً من الخيارات والمرونة لتعديل مواعيد سفرهم من دون تحمل رسوم تغيير وإعادة إصدار التذاكر. وتسري سياسة السماح هذه على التذاكر التي تصدر خلال الفترة من 7- 31 مارس الجاري.

وبينت أنه "سكاي واردز طيران الإمارات" يوفر مزيداً من المرونة لأعضائه المتأثرين بانتشار فايروس كورونا جرّاء القيود المفروضة على السفر وخفض أعداد الرحلات الجوية. ويمكن لأعضاء الفئات البلاتينية والذهبية والفضية المحافظة على فئاتهم من خلال بلوغ 80% من متطلبات السفر الخاصة بكل فئة بين 31 مارس (آذار) و30 يونيو (حزيران) 2020. وبالإضافة إلى ذلك، يستفيد الأعضاء الذين حجزوا رحلاتهم بين 1 مارس (آذار) و30 يونيو (حزيران) 2020 من زيادة بنسبة 20% في أميال الفئة.

وأوضحت الشركة إنها تضع سلامة ورفاهية عملائها وموظفيها على رأس قائمة أولوياتها، فقد قامت منذ شهر يناير الماضي بتنشيط فريق الاستجابة للطوارئ الخاص بها لمراقبة التطورات اليومية المتعلقة بتفشي فايروس كوفيد-19، والتواصل المستمر مع السلطات الصحية والتنظيمية ذات الصلة لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتواصل طيران الإمارات العمل الوثيق مع جميع شركائها والهيئات ذات الصلة بالصناعة، لضمان المحافظة باستمرار على سلامة وراحة ورفاه المسافرين على رحلاتها.