«الأوراق المالية» توحّد نماذج إفصاح الشركات المدرجة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع مبادرة لتوحيد نماذج إفصاح الشركات المدرجة في أسواق الدولة المالية، مؤكدة أنها عممت النماذج الموحدة البالغ عددها 22 نموذج إفصاح على كل من الشركات المدرجة والأسواق المالية.

وأفادت الهيئة في بيان لها أمس، بأن مبادرتها تأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية بالدولة، وضمن مبادراتها الرامية لتوحيد إجراءات ومتطلبات الإفصاح.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إن من شأن المبادرة الجديدة أن تسهم في الارتقاء بمستوى خدمة المستثمرين والمتعاملين في السوق، بما يضمن تحقيق الجودة في الإفصاحات المنشورة على مواقع الأسواق المالية، نتيجة لتوحيد الإفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وكذلك تعزيز تنافسية الأسواق المالية.

وأضاف: «تهدف مبادرة توحيد نماذج الإفصاح إلى رفع كفاءة وجودة الإفصاح والشفافية، والتأكد من عدم إغفال الإفصاح لأية معلومات مهمة يجب تضمينها في الإفصاح، وكذلك عدم وجود اختلافات كبيرة في الإفصاحات بين الشركات المدرجة في السوق الواحد أو بين الشركات المدرجة في السوقين».

وأكد أن الهيئة ستعقد ورش توعية لشرح المحتوى المطلوب لهذه النماذج، والإجابة عن استفسارات الشركات بشأنها.

وأوضحت الهيئة أنها نسقت مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، لتوفير نماذج الإفصاح الموحدة المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الإلكتروني لكل من السوقين (الرابط الإلكتروني على صفحة المنتجات والخدمات «الخدمات» بالنسبة لسوق أبوظبي)، ومن خلال نظام الإفصاح الإلكتروني «إفصاح» بالنسبة لسوق دبي المالي.