شركات عقارية في الشارقة تحفّز الطلب بعروض الدفعات الشهرية الميسّرة

المصدر: أحمد الشربيني ■الشارقة

أفاد مسؤولو شركات عقارية بالشارقة بأنهم طرحوا، أخيراً، عروض تسهيلات جديدة لدفعات شهرية للمستثمرين عند شراء عقارات، بنسب تصل أو تقل عن 1% من قيمة العقار، ما يدعم تنشيط الإقبال، ويتواكب مع متغيرات الأسواق.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في فعاليات معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020»، الذي ينهي أعماله السبت بمركز إكسبو الشارقة، إلى أن عروض الدفعات الشهرية الميسرة تشهد تنافسية بين الشركات بالأسواق حالياً، لكونها تلبي احتياجات المستثمرين، لافتين إلى أن التنوع في المشروعات الجديدة المطروحة، أخيراً، بجانب التصحيح السعري يدعمان الإقبال على شراء العقارات.

عروض تحفيزية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشؤون التأجير والمبيعات في مشروع «الممشى»، التابع لمجموعة «ألف»، جمال الشاويش، إن «المجموعة طرحت، أخيراً، للمستثمرين عروضاً تحفيزية لدفعات شهرية ميسرة، بما يقل عن نسبة 1% شهرياً، إذ تصل إلى 0.75%، وهي من العروض التي تتناسب مع احتياجات المستثمرين ومتغيرات الأسواق الحالية»، لافتاً إلى أن «الدفعات الشهرية الميسرة تعد من التوجهات التي تشهد توسعاً، حالياً، بين عدد من شركات العقارات في الإمارة».

وأضاف أن «التصحيح السعري لبعض العقارات في أسواق الشارقة، أخيراً، من العوامل التي عززت الإقبال على شراء الوحدات العقارية السكنية، وزادت التنافسية بين الشركات في طرح عروض الدفعات الشهرية الميسرة، ما أسهم في استمرار الطلب بشكل إيجابي على الشراء، خصوصاً مع تناسب تلك العروض مع فئات مختلفة من المستثمرين».

الدفعات الشهرية

من جهته، قال مدير إدارة الخدمات العقارية في شركة «أساس» العقارية، عامر الزرعوني، إن «عروض الدفعات الشهرية الميسرة، والتي تصل لنسبة 1%، تعد من أحدث الظواهر التنافسية التي تشهد توسعاً بين الشركات العقارية لاستقطاب المستثمرين، من خلال طرح تسهيلات تتناسب مع عدد أكبر من شرائح المتعاملين»، لافتاً إلى أن «الشركة طرحت عروض دفعات شهرية بنسبة 1%، من قيمة العقار، على عدد من العقارات، ما أثر إيجاباً في تحفيز وتحريك الطلب، إضافة إلى تنوع المعروض من المشروعات العقارية في الأسواق».

خطط سداد

بدوره، قال المدير التنفيذي في مشروع «مدينة الشارقة المستدامة»، يوسف المطوع، إن «المشروع، طرح خلال المعرض، عروضاً تحفيزية لخطط سداد تمتد إلى سبعة أعوام على شراء العقارات، وبأقساط شهرية ميسرة تقل عن نسبة 1%، وهو من العروض التي تتناسب مع عدد كبير من شرائح المستثمرين».

بدوره، قال مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز راشد آل صالح، إن «عروض التسهيلات والدفعات الميسرة المطروحة في الأسواق، أخيراً، إضافة إلى تنوع المشروعات، وبما يتناسب مع الاحتياجات المختلفة، وشمول مزايا حق الانتفاع لعدد من المشروعات، من العوامل المحفزة على تعزيز الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها في أسواق الشارقة، خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في ظل التنافسية بين الشركات في توفير عروض تسهيلات متباينة، توفير خيارات وبدائل مختلفة للمستثمرين».