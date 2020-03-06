«العربية للطيران أبوظبي» تبدأ عملياتها التشغيلية في مايو المقبل

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد الطيران، توني دوغلاس، بأن شركة «العربية للطيران أبوظبي»، ستبدأ عملياتها التشغيلية في شهر مايو المقبل.

وقال دوغلاس، في مؤتمر صحافي لاعلان النتائج المالية للمجموعة خلال عام 2019، إن «رحلات (العربية للطيران أبوظبي) ستتجه الى وجهات جديدة ومختلفة عن وجهات (الاتحاد للطيران)، حيث بدأت (الاتحاد) مشاورات مع العديد من الدول للحصول على الموافقات الرسمية بشأن رحلات الناقلة الجديدة»، مشيراً إلى أنه لا توجد منافسة بين الناقلة الجديدة و«الاتحاد للطيران»، التي تمتلك جزءاً رئيساً من أسهمها.

وكشف عن أن «الاتحاد للطيران» تسعى الى الربحية اعتباراً من عام 2023، وتقوم حالياً بإنجاز كبير في ما يتعلق ببرنامجها لتحول الأعمال الذي بدأت تنفيذه منذ سنوات عدة، لافتاً إلى أن مختلف شركات الطيران ستتأثر خلال العام الجاري بتفشي فيروس «كورونا»، إلا أنه من السابق لاوانه تحديد حجم التأثر في الوقت الراهن، خصوصاً أن أزمة تفشي الفيروس لم تنتهِ بعد، ومن غير المعلوم موعد نهايتها.

ونوه دوغلاس بأن عدد طائرات «الاتحاد للطيران» بلغ 101 طائرة بنهاية عام 2019، مؤلفة من 95 طائرة ركاب وست طائرات شحن بمتوسط عمر يصل إلى 5.3 سنوات، وبلغ عدد وجهات الشركة 76 وجهة، موضحاً أن (المجموعة) قامت بتغيير عدد من طرز طائراتها خلال العام الماضي الى الطائرة (787 دريملاينر) عريضة البدن التي تتميز بتحقيق وفر كبير في استهلاك الوقود بنسبة تصل الى 25% مقارنة بالطائرات الأخرى.

وأكد دوغلاس خلال المؤتمر الصحافي، تسجيل تحسن إيجابي في أداء العمليات الرئيسة للمجموعة بنسبة 32% خلال عام 2019.

وبلغت قيمة إيراداتها 5.6 مليارات دولار أميركي (20.6 مليار درهم)، كما حققت ارتفاعاً في معدل الأداء التراكمي للأعمال الرئيسة بنسبة 55% منذ عام 2017.

2491 موظفاً مواطناً

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد الطيران، توني دوغلاس، إن «عدد المواطنات والمواطنين الإماراتيين في «الاتحاد للطيران» بلغ 2491 موظفاً، أي ما يعادل 12.2% من إجمالي الموظفين في المجموعة. وتشكل المواطنات الإماراتيات أكثر من 50% من إجمالي الكوادر الوطنية بالمجموعة، حيث يعملن في جميع الأقسام والإدارات كهندسة وقيادة الطائرات والوظائف الإدارية الأخرى».

ولفت إلى تعاون «الاتحاد للطيران» ودائرة الموارد البشرية في إطلاق برامج تهدف إلى رفع نسبة التوطين في قطاع الطيران، وزيادة عدد المواطنين إلى 15% من إجمالي موظفي المجموعة بحلول عام 2021.