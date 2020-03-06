40 شركة محلية وعالمية تشارك في معرض «إيكرس 2020»

المصدر: الشارقة ■وام

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، فعاليات النسخة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020»، بمشاركة 40 شركة محلية وعالمية.

وجال سموه في أروقة الأجنحة المشاركة في المعرض، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة في مركز «إكسبو الشارقة». واستمع لشرح من العارضين عن مشروعاتهم العقارية، وما تضمها من مساكن وشقق ومحال تجارية وخدمات ومرافق خدمية للقاطنين فيها.

وتعرف سموه إلى أبرز الخدمات والتسهيلات المحفزة التي تقدمها الشركات العقارية للمستفيدين، حرصاً على دعم القطاعين العقاري والاقتصادي.

والتقى سموه خلال الجولة عدداً من مسؤولي الجهات العقارية والمستثمرين، والمطورين العقاريين وشركات البنى التحتية، مطلعاً على أبرز المشروعات المستقبلية وخطط التنمية الاقتصادية في السوق العقارية، التي تعكس حرص الإمارة على دعم وتوفير أفضل البيئات الاستثمارية للمطورين والراغبين من مختلف الشركات والأفراد، ما يعزز من مكانة الشارقة موقعاً اقتصادياً رائداً لممارسة الأعمال في مختلف القطاعات.

وتشهد النسخة السابعة، التي تستمر حتى يوم غد، تنوعاً في التخصصات العقارية، من حيث وجود شركات التطوير والاستثمار العقاري، والوكلاء والوسطاء العقاريين، والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، وشركات خدمات إدارة العقارات، وشركات الخدمات الهندسية، وإدارة المشروع، وشركات المقاولات ومواد البناء والإنشاء، بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية.

- المعرض في دورته الحالية يشهد تنوعاً في التخصصات العقارية.