1431 مواطناً تدربوا في هذه البرامج للعمل في قطاع التأمين

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت هيئة التأمين أنها قامت بتدريب وتأهيل 1431 مواطنا ومواطنة سواء من العاملين في قطاع التأمين أو ممن لديهم رغبة في الالتحاق به وذلك منذ العام 2017 وحتى الأن.

وأضافت في افصاح حصلت "الإمارات اليوم" عليه " أن لديها 5 مبادرات دائمة تقوم من خلالها بتقديم الدعم للمواطنين الراغبين في العمل بقطاع التأمين وهي مبادرة مهاراتي والتي تتضمن 90 برنامج نجحوا في تدريب 1300 مواطن ثم مبادرة مكافحة الجرائم المالية وتشمل برنامج واحد تدرب فيه 50 مواطن وكذلك مبادرة الاكتواري المواطن وبها برنامج واحد استفاد منه 39 مواطن إضافة إلى مبادرة دبلوم الابتكار وبه برنامج واحد تدرب فيه 26 مواطن وأخيرا مبادرة قادة المستقبل وينضوي تحتها برنامج واحد تدرب فيه 16 مواطن .