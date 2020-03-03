4527 شكوى بشأن خدمات «اتصالات» و«دو» خلال شهرين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنها تلقت خلال يناير وفبراير الماضيين 4527 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وتشكل هذه الشكاوى تراجعاً بلغت نسبته 9.1% مقارنة بعدد الشكاوى التى تلقتها خلال الفترة نفسها من عام 2019، التي سجلت 4982 شكوى.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، بشأن شكاوى الاتصالات في الدولة خلال شهري يناير وفبراير 2020، أنها تلقت 2026 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل 2250 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تلقت 2501 شكوى بشأن خدمات «دو»، مقابل 2732 شكاوى، خلال الفترة نفسها من عام 2019، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وذكر التقرير أنه تم إغلاق 96.6% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، فيما تم إغلاق 94.6% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، مشيراً إلى أنه تم حل 0.4% من الشكاوى الخاصة بـ«اتصالات» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل، كما تم حل 0.7% من الشكاوى الخاصة بـ«دو» في المدة ذاتها.

وكشف التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، في يناير وفبرايرالماضيين، بلغ 70.7%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 15.4%، فيما بلغت نسبة الحياد 13.9%.

وأضاف أن نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» بلغت 74%، في حين بلغت نسبة الحياد 10.1%، بينما بلغت نسبة عدم الرضا 15.9%.