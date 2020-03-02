«أرمادا» السكني.. أيقونة في موقع مثالي يضم 66 برجاً

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يقع برج «أرمادا» السكني، أو«هوليداي هومز رينتال»، ضمن مسافة 1.2 كم من شاطئ مارينا، ويعدّ واحداً من 66 برجاً تضمها منطقة بحيرات الجميرا التي تتميز بموقعها المثالي، فهي منطقة غنية بالمرافق المتنوّعة والمتعددة الاستعمالات، فهي توفر خيارات ترفيهية مختلفة للمقيمين والزوار.

وتعدّ أبراج بحيرات جميرا منطقة سكنية وتجارية تضم 66 برجاً متعدد الاستعمالات، تتوزع داخلها العديد من الشقق للإيجار، ويتمتع معظمها بإطلالات مائية خلابة. كما تضم مجموعة من المرافق الخدمية والترفيهية، مثل 450 مركز تسوّق ومحال تجارية، وما يزيد على 300 مطعم ومقهى، ومسارات للجري وركوب الدرّاجات الهوائية، وحدائق عامة ممتدة على مساحات واسعة.