اعتباراً من اليوم.. «الطوابع الرقمية» إلزامية على واردات تبغ الأرجيلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشهد «نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» اعتباراً من اليوم تطبيق ثانية خطوات البرنامج الزمني للمرحلة الثانية للنظام الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الضريبية، اعتماداً على أحدث التقنيات الرقمية، تعزيزاً لمتطلبات الأجندة الوطنية للإمارات، التي تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

وجدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب تأكيدها أنه اعتباراً من اليوم، سيُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً من دون «الطوابع الضريبية الرقمية»، مؤكدة أنه اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة هذه السلع الانتقائية غير المُعرَّفة رقمياً في الأسواق المحلية.

وحقق تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته نجاحاً ملموساً في مرحلته الأولى التي دخلت حيز التنفيذ، اعتباراً من يناير 2019 بالنسبة لجميع أنواع «السجائر» المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، بتوفير «الطوابع الضريبية الرقمية» من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية.

يُشار إلى أن الإمارات تُعد الأولى إقليمياً في تطبيق هذا النظام الرقمي، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة، والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان.

الإمارات الأولى إقليمياً في تطبيق النظام الرقمي لحماية المستهلكين.