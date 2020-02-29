ورشة عمل حول مزايا «رخصة تاجر»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي ورشة عمل لطلبة معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي من الصفوف 10 و11 و12 حول مزايا «رخصة تاجر»، التي تم إطلاقها في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي، وتقديم الدعم والتسويق للشباب الناشئ في الإمارة من مختلف الشرائح، إضافة إلى ضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية لمشروعاتهم في دبي.

وأشار المنظمون خلال الورشة إلى أن استراتيجية قطاع التسجيل والترخيص التجاري تركز من خلال «رخصة تاجر» على تقديم الدعم لمواطني الدولة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، وتعزيز الحركة الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأوضحوا أن «رخصة تاجر» تعنى بترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبينين أن ميزات الحصول على الرخصة تتضمن كلاً من حماية الاسم التجاري، وتعزيز ثقة المتعامل، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من العروض البنكية، والحصول على عضوية غرفة دبي، وعرض المنتجات في المتاجر الاستهلاكية.

وأضاف منظمو الورشة أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي يوفر خدماته من خلال العديد من القنوات لتبسيط وتطوير معاملات التسجيل والترخيص التجاري في إطار دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز.

وأكدوا حرص القطاع على تقديم العديد من الخدمات المتميزة للمتعاملين في إطار ترسيخ موقع دبي على الخريطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم. وفي مجال دعم المشروعات الناشئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ذكر منظمو ورشة العمل أن القطاع وقع اتفاقيات تعاون مشتركة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كونهما يلعبان دوراً حيوياً في تعزيز الشراكة بينهم من خلال تنويع التعاون الاقتصادي.

اقتصاد متنوع

تعمل اقتصادية دبي على تعزيز صوت دبي الاقتصادي على الصعيدين المحلي والإقليمي، كونها جهة حكومية مختصة بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لدبي وتعزيز اقتصاد متنوع ومبدع ومستدام، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية المبتكرة لجذب الاستثمار، وتسهيل مزاولة وريادة الأعمال ودعم التصدير، فضلاً عن توفير بيئة اقتصادية متنوعة لدعم الصناعات المحلية واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمبدعة، إلى جانب بناء اقتصـاد المستقبل قائم على المعرفة لتعزيز مكانة دبي كالمدينة الذكية الأسعد عالمياً.