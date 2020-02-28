"الاتحاد للطيران" تعلن تعليق احدى رحلاتها للبحرين مؤقتا

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

اعلنت الاتحاد الطيران اليوم تعليق احدى رحلاتها اليومية الثلاث بين أبوظبي والبحرين بشكل مؤقت حتى إشعار اخر وذلك لأسباب تشغيلية.

وقال متحدث باسم الشركة انه سيتم تعليق رحلة الاتحاد للطيران رقم EY375 والتي تقلع من أبوظبي الساعة 16:45، ورحلة العودة EY 376 من البحرين إلى أبوظبي والتي تقلع ساعة 17:50.

واوضح المتحدث انه يتم مساعدة الضيوف المتأثرين وإعادة حجز رحلاتهم لاحقاً.

ونوه الى انه يمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران في دولة الامارات أو زيارة etihad.com أو تطبيق الهاتف المحمول للحصول على مزيد من المعلومات