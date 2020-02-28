إنفوغرافيك.. أبرز 7 أجهزة ذكية بشاشات قابلة للطي

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

زادت شركة «سامسونغ» حدة المنافسة بين شركات التقنية، لاسيما الكبيرة منها، على طرح أجهزة ذكية قابلة للطي بميزات متطورة، وذلك بعد إطلاقها هاتف «غالاكسي فولد» العام الماضي، ثم سحبه من الأسواق بعد ظهور عيوب فيه، خصوصاً تلك المتعلقة بالشاشة، لكن الشركة الكورية الجنوبية عادت وطرحت جهازاً بديلاً لـ«غالاكسي فولد»، هو «غالاكسي زد فليب»، الذي اعتبرته أكثر متانة. من جانبها، أطلقت الشركات الأخرى أجهزة ذكية قابلة للطي، بعد أن كشفت عن ملفات اختراع مثيرة للاهتمام. وفي ما يلي أبرز سبعة أجهزة ذكية بشاشات قابلة للطي:

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