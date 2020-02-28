«دبي المالي العالمي» يؤهل قادة شباباً لتولي عمليات الاستحواذ والدمج

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي المالي العالمي، بأنه يؤهل من خلال برامجه الأكاديمية قادة تنفيذيين يافعين وخبراء لتولي عمليات كبيرة، كعمليات الاستحواذ ومعاملات السوق، وعمليات الدمج العالمية، والتمويل المعقد، وإعادة الهيكلة وشراء حصص الشركات بالكامل، والهندسة المالية والمشروعات الصناعية.

وأكد المركز خلال احتفاله، أمس، بتخرُّج أولى دفعات «الأكاديمية» من برنامج ماجستير القيادة التنفيذية في قانون الأعمال الدولي، أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن برامجه تلعب دوراً مهماً ومحورياً في استقطاب المواهب إلى القطاع المالي.

تخرُّج

وتفصيلاً، احتفى مركز دبي المالي العالمي، أمس، بتخرُّج أولى دفعات «الأكاديمية» من برنامج ماجستير القيادة التنفيذية في قانون الأعمال الدولي، بالتعاون مع جامعة «باريس 2» (بانتيون أساس)، الجامعة المرموقة والرائدة في العلوم القانونية على مستوى أوروبا والعالم.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم خريجي برنامج الماجستير، خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس القيادات الجامعية في الدولة.

مركز للتعليم

وخلال الحفل، ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة هنّأ فيها خريجي الدفعة الأولى من برنامج الماجستير الذي وصفه بأنه يأتي في إطار علاقات التعاون القوية بين دولة الإمارات وفرنسا في شتى الأصعدة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، وما يتبعها من رغبة مشتركة في تبادل الأفكار والخبرات والرؤى، بما يعود بالنفع على الجانبين.

وقال إن «دولة الإمارات تتمتع اليوم بموقع متقدم كمركز للتعليم المتطور في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاهتمام بتحديث المناهج العلمية وتقديم البرامج التي توائم متطلبات العصر، بالتعاون مع أكبر المؤسسات والمعاهد العلمية وأرقى الجامعات الدولية، وذلك مع استثمار الدولة في بناء الإنسان وتعزيز قدراته، وإعداد كوادر قادرة على ريادة التطوير والتنمية».

دور مهم

بدوره، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «نثق بأهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، ونواصل ترسيخ التزامنا بتوفير أفضل البرامج عالمية المستوى».

وأضاف أن «(الأكاديمية) في مركز دبي المالي العالمي تلعب دوراً مهماً ومحورياً في استقطاب المواهب إلى القطاع المالي، ودعم أهداف رؤية الإمارات 2021 بتطوير اقتصاد قائم على المعرفة».

وأشار كاظم إلى أنه في إطار سعي مركز دبي المالي العالمي لدعم التطوير المهني المستمر وتعزيز المواهب في المنطقة، عقدت «الأكاديمية»، التي تعتبر منشأة متطورة تُعنى بتوفير برامج تعليمية وتنفيذية متميزة وخاصة بالمنطقة، شراكة مع «جامعة باريس 2» (بانتيون أساس) في سبتمبر 2018 لإطلاق برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي.

وتابع أنه تم تخصيص شهادة الماجستير في قانون الأعمال الدولي لمجموعة مختارة بعناية من القادة الشباب والموهوبين والمديرين المتميزين، لإعداد القادة التنفيذيين اليافعين والخبراء لتولي عمليات كبيرة، كعمليات الاستحواذ ومعاملات السوق وعمليات الدمج العالمية والتمويل المعقد، وإعادة الهيكلة وشراء حصص الشركات بالكامل، والهندسة المالية والمشاريع الصناعية، علاوة على التفكير الاستراتيجي لمواجهة التطورات المستقبلية المعقدة.

أبرز العقول

من جانبه، قال رئيس جامعة «باريس 2» (بانتيون أساس)، البروفيسور جيوم لايت، إن «الجامعة تشتهر بمساهماتها في إعداد أبرز العقول في مجال القانون وأصحاب الفكر الاستراتيجي، ليشغلوا المناصب المسؤولة عن صناعة القرار في العديد من دول أوروبا والعالم».

وأضاف أن «مركز دبي المالي العالمي وأكاديميته المتميزة يعتبران الشريك الأمثل لإطلاق برنامج رائد في قانون الأعمال الدولي، وهو برنامج قائم على مبادئ راسخة ويتطلع إلى تحقيق تطور مستمر للمساهمة في بناء مستقبل التحوّل الرقمي، حيث يلتقي الماضي وتقاليده بالمستقبل الآخذ بالتطور على نحو سريع».

«الأكاديمية»

توفر «الأكاديمية» التي تأسست عام 2017 في مركز دبي المالي العالمي، طيفاً من برامج التعليم المالي والتنفيذي، إضافة إلى ورش العمل بالتعاون مع أبرز كليات وجامعات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك كلية إدارة الأعمال في لندن، وجامعة سيتي بلندن، وكلية بابسون وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، وجامعة ميدلسيكس دبي، وكلية بيركلي للقانون، ومجموعة باربري إنترناشيونال.

- الشباب سيتولون عمليات الدمج العالمية والتمويل المعقد وإعادة الهيكلة وشراء حصص الشركات.