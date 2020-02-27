«تنظيم الاتصالات» توفّر خدمة الشكاوى على خدماتها وموظفيها مجاناً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أنها تتيح للمتعاملين، خدمة تقديم الشكاوى أو الملاحظات على الخدمات التي تقدمها الهيئة نفسها أو الموظفون فيها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة مجانية ومتاحة للجهات الحكومية والشركات والأفراد، حيث يمكن تقديمها عبر مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، إضافة إلى مركز الاتصال بالهيئة أو من خلال بريدها وموقعها الإلكترونيين، بجانب التطبيق الخاص بالهيئة، موضحة أن المستندات المطلوبة للشكاوى تشمل نسخة من الهوية من الجهتين أو نسخة من جواز السفر للأفراد، ورسالة التخويل بالتوقيع، إضافة إلى رخصة تجارية سارية بالنسبة للشركات.

جاء ذلك، في دليل الخدمات الذي أصدرته «تنظيم الاتصالات»، أمس، ويتضمن جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين وهم: الجهات الحكومية والشركات والأفراد.

ويبلغ إجمالي عدد الخدمات التي تقدمها «تنظيم الاتصالات» 60 خدمة نصفها تقريباً خدمات مجانية، بينما يوجد تفاوت واضح في رسوم تقديم الخدمات المدفوعة، حيث تصل رسوم الخدمات المدفوعة في حدها الأقصى إلى 5500 درهم تقريباً.

ولفتت الهيئة إلى أن الدليل يستهدف توثيق وحصر الخدمات التي تقدمها الهيئة لمختلف المتعاملين وتحديد شروط ومتطلبات الخدمة وإجراءات وخطوات تقديم الطلبات، فضلاً عن تحديد قنوات تقديم الخدمة والفترة اللازمة للحصول على الخدمة للتسهيل على المتعاملين وزمن تقديم الخدمة والجمهور المستهدف ورسوم الخدمة إن وجدت، وإذا كان هناك ترابط بين تقديم الخدمة وخدمات أخرى تقدمها جهات حكومية.

وأفادت الهيئة بأنها تقدم كذلك عدداً من الخدمات الجوية أبرزها ترخيص المحطات اللاسلكية للطائرات والطائرات الشراعية والمناطيد، التي يسمح لها بتركيب وتشغيل الأجهزة اللاسلكية على متنها، والتي تكون ضرورية لأغراض الاتصالات والملاحة.

- عدد الخدمات التي تقدمها الهيئة يبلغ 60 خدمة نصفها تقريباً مجانية.