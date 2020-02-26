«أدنوك»: ماضون في خططنا للحفاظ على مكانتنا ضمن منتجي النفط والغاز

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

أكد وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن «أدنوك» ماضية في تعزيز مكانتها المتقدمة، ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، وذلك من خلال التوسع في برنامجها لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركة الجابر في جلسة نقاشية بعنوان «قادة الفكر في قطاع النفط والغاز»، ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون في الرياض.

كما أكد الجابر، خلال الجلسة، التزام «أدنوك» بالإنتاج المسؤول للنفط والغاز في الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لزيادة قدرة برنامجها لالتقاط واستخدام وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون خمس مرات على الأقل بحلول عام 2030، ضمن خطتها الشاملة للاستدامة.

وأوضح أهمية برنامج التقاط الكربون في تمكين «أدنوك» من خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، والمحافظة على مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة وأدائها الملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ولفت الجابر إلى إسهام البرنامج في تمكين الشركة من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطاتها الهيدروكربونية، من خلال تعزيز استخلاص النفط من المكامن، وخفض عمليات حرق الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.

وقال الجابر إن «برنامج (أدنوك) لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون، يسهم في تعزيز مكانتنا، ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، كما يمثل البرنامج عاملاً مهماً في تحقيق أهداف خطتنا الشاملة للاستدامة لعام 2030، لاسيما هدفنا بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25%».

منشأة «الريادة»

أكد وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن منشأة «الريادة» التابعة لـ«أدنوك» في إمارة أبوظبي، تستطيع حالياً التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فيما تخطط «أدنوك» لمضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 500% من مصانع الغاز التابعة لها، وصولاً إلى التقاط خمسة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030.