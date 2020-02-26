تصاريح لخدمات الاتصالات بالخدمات البحرية في الإمارات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، عن إصدار تصاريح لخمسة أنواع من المحطات اللاسلكية وخدمات الراديو، الخاصة بالخدمات البحرية، لتلبية احتياجات المتعاملين في القطاع.

وأوضحت الهيئة، في معلومات جديدة نشرتها، أمس، عن خدماتها المحدثة، أن التصريح يشمل المحطات اللاسلكية على متن السفن، والمحطات اللاسلكية على متن قوارب الصيد، والمحطات الساحلية للاتصال بالسفن، بجانب خدمات الراديو الملاحية، وخدمات الراديو المتنقلة الخاصة على السفن.

ولفتت الهيئة إلى أن ترخيص المحطة اللاسلكية على السفينة، هو وثيقة إلزامية يجب حملها على متن السفينة، حيث يخول هذا التصريح تركيب واستخدام المحطة اللاسلكية البحرية والمعدات المرتبطة بها على السفينة.

وأشارت الهيئة إلى أن الجمهور المستهدف من وراء الخدمات البحرية المذكورة، هو الأفراد والشركات، بينما لا توجد أي باقة للخدمة، وتصل مدة زمن تقديم الخدمة إلى 12 يوماً.