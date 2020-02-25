«صندوق خليفة» يموّل مشروعات صغيرة في موزمبيق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ووزارة الاقتصاد والمالية في موزمبيق، مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشروعات الريادية والابتكار في موزمبيق بقيمة 25 مليون دولار (نحو 92 مليون درهم).

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقع المذكرة في مابوتو، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حسين جاسم النويس، ووزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي، أدريانو أفونسو ماليان.

وقال النويس إن المذكرة تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتمكين سلسلة من المشروعات الريادية وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تمكين المرأة والشباب وتنمية المناطق الريفية والمناطق الأشد فقراً، وذلك للإسهام في تعزيز الجهود الحكومية في جمهورية موزمبيق الهادفة إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية لديها.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستسهم في توفير تمويل مالي لنحو 4800 مشروع متوقع، حيث ستسهم هذه المشروعات في إيجاد ما يصل إلى نحو 11 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في مختلف مناطق ومدن موزمبيق خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة التي تمتد إلى خمس سنوات.

وأوضح النويس أن 40% من المشروعات المستهدفة ستكون من نصيب المرأة، فيما سيتم إتاحة بقية المشروعات أمام فئات المجتمع كافة في موزمبيق، خصوصاً أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والفقيرة.

من جهة أخرى، أشاد رئيس وزراء موزمبيق، كارلوس أغستينو روساريو، خلال استقباله النويس والوفد المرافق بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بموزمبيق، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البناء في مختلف المجالات.

وقال إن الإمارات تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف بقاع العالم وبطرق مبتكرة، مؤكداً أهمية مثل هذه البرامج التمويلية لتمكين الشباب وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

• 4800 مشروع من المتوقع أن تستفيد من التمويل.