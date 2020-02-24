عمومية «الشارقة الإسلامي» تقرّ توزيعات نقدية وأسهم منحة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أقرّت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي، خلال اجتماعها السنوي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن العويس، وحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف، توزيع 10% أرباحاً على المساهمين، تشمل 5% نقداً و5% أسهم منحة، وذلك بعد أن حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 545.5 مليون درهم، خلال العام الماضي، بارتفاع قدره 7% عن عام 2018، الذي وصلت أرباحه إلى 510.4 ملايين درهم.

حضر الاجتماع السنوي، الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من المساهمين، وتم خلاله اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقال العويس: «تعكس النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2019 مكانة المركز المالي للمصرف وقوة أدائه، الذي عبّر عنه رفع وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز)، في يونيو الماضي، التصنيف الائتماني للمصرف على المدى البعيد من (BBB ) إلى (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 3.7% ليصل إلى 46.4 مليار درهم، مقارنة بـ44.7 مليار درهم بنهاية 2018».

وأضاف: «سيستمر الأداء الجيد لمصرف الشارقة الإسلامي في العام الجاري، وسط التوقعات باستقرار أداء القطاع المصرفي، الذي يتمتع بمخزونات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة، وكذلك خطط الإنفاق الحكومي المشجعة، واستمرار المشروعات الكبيرة، واستمرار النمو الاقتصادي بمستويات قوية، وفقاً لوكالات التصنيف العالمية».

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف العام الماضي 1.9 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.7 مليار درهم في عام 2018، بزيادة قدرها 187.3 مليون درهم، ما يعادل ارتفاعاً قدره 11%، فيما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية العام الماضي 1.3 مليار درهم، مقارنة بـ1.1 مليار درهم في 2018، بزيادة قدرها 19.9%، أي ما يعادل 216.1 مليون درهم.

وفي ما يخص المصروفات العمومية والإدارية، فقد بلغت 585.4 مليون درهم لعام 2019، مقارنة

بـ614.2 مليون درهم في عام 2018، بانخفاض قدره 28.9 مليون درهم، أو ما يعادل 4.7%.