اعتباراً من مارس 2020.. منع استيراد تبغ الأرجيلة دون طوابع رقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب استعداداتها لتنفيذ قرار منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل)، ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، غير المُعرّفة بـ«الطوابع الضريبية الرقمية»، اعتباراً من بداية مارس المقبل، وذلك في إطار تطبيق المرحلة الثانية لـ«نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي.

وأوضح بيان صحافي أصدرته الهيئة، أمس، أنها عقدت لقاء توعوياً رابعاً، لتعريف قطاع منتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته بآليات وأهداف النظام.

وأضافت أنه اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن نظام العلامات المميزة يعد من الحلول المبتكرة لمواجهة التهرب الضريبي، وحماية الصحة العامة والمستهلكين من تسرب المنتجات الرديئة للأسواق المحلية.

وأشار إلى ضرورة امتثال كل الخاضعين للضريبة الانتقائية بقطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته لنظام «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ»، مشيراً إلى أن الطوابع الضريبية الرقمية تسهم في تسهيل عمليات التفتيش والرقابة، من خلال تتبع عبوات التبغ ومنتجاته إلكترونياً، منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.