بالفيديو.. معلومات لن يطلبها المصرف منك لأي سبب

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حذر مصرف أبوظبي الإسلامي المتعاملين من الكشف عن بياناتهم المصرفية، لأي شخص، مشيراً إلى أن هناك معلومات لم ولن يطلبها المصرف منك لأي سبب، مثل معلومات حسابك أو بطاقتك، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك أو الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو أرقام أمان البطاقة أو كلمة المرور لمرة، داعياً العملاء إلى أخذ الحذر والمحافظة على سرية معلوماتهم.

وأطلقت شرطة أبوظبي أخيراً حملة «خلك حذر« في نسختها الثالثة، وذلك في إطار اهتمامها بتوعية أفراد المجتمع بمخاطر النصب الهاتفي والإلكتروني التي تتطلب الحذر والحكمة في التعامل معها.

وقال المدير الإقليمي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن مصرف أبوظبي الإسلامي يكثف جهوده في نشر الوعي والتصدي للأساليب الاحتيالية ضمن حملة «خلك حذر»، وتوعية العملاء بمخاطر الاحتيال المالي، ويحرص على استخدام أحدث التقنيات لحماية بيانات المتعاملين، علاوة على تقديم النصائح والآليات التي يجب أن يتبعها المتعاملون في حال تعرضهم لأي عملية احتيال.

وأشاد بالتعاون البنّاء مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في حملة «خلّك حذر»، التي تقودها شرطة أبوظبي لنشر التوعية حول عمليات الاحتيال المالي، مشيراً إلى أهمية التوعية بالمخاطر المترتبة على تلك العمليات، والتعريف بآثارها السلبية على المتعاملين والقطاع المصرفي ككل.

