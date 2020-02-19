«أدنوك»: عقدان بـ 6 مليارات درهم لبناء منشآت في «دلما للغاز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن ترسية عقدين لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع تطوير «حقل دلما للغاز» الواقع على بُعد 190 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة أبوظبي.

ويعد المشروع جزءاً رئيساً من امتياز «غشا» الذي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لـ«استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز»، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات.

وأفادت «أدنوك» في بيان، بأنه تمت ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة إجمالية تبلغ 6.06 مليارات درهم (1.65 مليار دولار) على «بتروفاك الإمارات»، وتحالف مشترك مكون من «بتروفاك» و«سابورا إنيرجي برهاد» من خلال فرعها في أبوظبي. وسيسهم العقدان اللذان من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في عام 2022، في تمكين «حقل دلما للغاز» من إنتاج نحو 340 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي.

وأكدت «أدنوك» أنه سيتم إعادة توجيه 70% من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة»، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتعزيز القيمة لدولة الإمارات في سعيها لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي: «تمثل ترسية هذين العقدين مرحلة مهمة في تطوير مشروع امتياز (غشا) العملاق لإنتاج الغاز عالي الحموضة، الذي يعد مرتكزاً أساسياً لاستراتيجية (أدنوك) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات».

وأضاف: «تم اختيار (بتروفاك) و(سابورا إنيرجي) لتنفيذ المشروع، بعد مناقصة اتسمت بالتنافسية الشديدة، لضمان إسهام المشروع في إعادة توجيه 70% من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي، للإسهام في تحفيز نمو وتنويع الاقتصاد المحلي».

الأعمال الهندسية والمشتريات

سيقوم التحالف المشترك، الذي يضم «بتروفاك» و«سابورا إنيرجي»، بتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لأربع منصات رؤوس آبار بحرية، وخطوط أنابيب وكابلات في حقول: «هير دلما»، و«سطح»، و«بوحصير» البحرية.