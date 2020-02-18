محمد بن راشد: الأمن الغذائي في صلب استراتيجية الدولة

المصدر: دبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء أمس، معرض الخليج للأغذية «غلفود» في نسخته الـ25.

وأكد سموه أن أهمية «غلفود» تنبع من كونه يهتم بغذاء الإنسان وصحته وسلامته، مشدداً سموه على أن الأمن الغذائي هو في صلب استراتيجية الدولة، ويجب حمايته.

وتجول سموه في أروقة المعرض، وتفقد منصات الشركات العارضة، كما اطلع على معروضات ومنتجات الأغذية والمشروبات التي تعرضها الشركات المشاركة.

جولة «غلفود 2020»

وتفصيلاً، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء أمس، معرض الخليج للأغذية «غلفود» الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في نسخته الـ25 في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري.

وتجول سموه في أروقة وردهات المعرض الذي يعد من بين أكبر وأشهر وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة والعالم.

واطلع سموه على معروضات ومنتجات الشركات الحكومية والخاصة المتخصصة في إعداد وصناعة وتعليب الأغذية والمشروبات، والتقنيات الحديثة المتبعة في هذه العمليات المبتكرة والمتطورة، بحيث تحفظ للأغذية والمشروبات قيمتها الغذائية الأساسية، وضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طوال جولته بين منصات عرض وأجنحة الشركات، محل ترحيب العارضين والزوار الذين بادلهم سموه التحية بمثلها، مرحباً بضيوف المعرض.

الأمن الغذائي

وأعرب سموه عن سعادته بمشاركة هذا العدد الهائل من الشركات والجهات المحلية والعربية والعالمية في هذا الحدث الكبير، والتي يصل تعدادها الى ما يزيد على 5000 شركة وجهة تمثل نحو 160 دولة بما فيها دولة الإمارات.

وقال سموه في معرض تعليقه على أهمية المعرض وحجمه وعدد المشاركين فيه: «تنبع أهمية (غلفود) كونه يهتم بغذاء الإنسان وصحته وسلامته، والإنسان هو أسمى مخلوقات الله عز وجل، وبناء عليه، فإن الدول والحكومات عموماً، ودولتنا خصوصاً، تعي أن الأمن الغذائي هو في صلب استراتيجية الدولة، يجب حمايته واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الضرورية والمهمة من أجل هذا الغرض، ولهذا حرصت عند تشكيل حكومتي الأخيرة على إنشاء وزارة للأمن الغذائي».

نائب رئيس الدولة:

• حرصت عند تشكيل حكومتي الأخيرة على إنشاء وزارة للأمن الغذائي.

• «غلفود» يهتم بغذاء الإنسان وصحته وسلامته، والإنسان أسمى مخلوقات الله عز وجل.

• يجب حماية الأمن الغذائي واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الضرورية والمهمة من أجل هذا الغرض.

• 5000 شركة وجهة تمثل نحو 160 دولة، بما فيها دولة الإمارات، تشارك في «غلفود 2020».