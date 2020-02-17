محمد بن راشد يزور معرض "جلفود"

المصدر: دبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم معرض الخليج للأغذية "جلفود" الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في نسخته الخامسة والعشرين بالفترة من 16 الى 20 الجاري.

وقد تجول سموه في أروقة وردهات المعرض الذي يعد من بين أكبر وأشهر وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة والعالم حيث اطلع سموه على معروضات ومنتجات الشركات الحكومية والخاصة المتخصصة في إعداد وصناعة وتعليب الأغذية والمشروبات ،والتقنيات الحديثة المتبعة في هذه العمليات المبتكرة والمتطورة بحيث تحفظ للأغذية والمشروبات قيمتها الغذائية الأساسية وضمان سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك البشري.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طوال جولته بين منصات عرض وأجنحة الشركات محل ترحيب العارضين والزوار الذين بادلهم سموه التحية بمثلها مرحبا بضيوف المعرض وأعرب عن سعادته بمشاركة هذا العدد الهائل من الشركات والجهات المحلية والعربية والعالمية في هذا الحدث الكبير والتي يصل تعدادها الى ما يزيد عن خمسة آلاف شركة وجهة تمثل نحو 160 دولة بما فيها دولة الإمارات.

وقال سموه في معرض تعليقه على أهمية المعرض وحجمه وعدد المشاركين فيه "تنبع أهمية (جلفود) كونه يهتم في غذاء الإنسان وصحته وسلامته والإنسان هو أسمى مخلوقات الله عز وجل وبناء عليه فإن الدول والحكومات عموما ودولتنا خاصة تعي ان الأمن الغذائي هو في صلب استراتيجية الدولة يجب حمايته واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الضرورية و الهامة من أجل هذا الغرض، لهذا حرصت عند تشكيل حكومتي الأخيرة على إنشاء وزارة للأمن الغذائي".

رافق سموه في الجولة وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس ووزيرة دولة للأمن الغذائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني ورئيس مجلس الادارة مدير عام هيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري ومدير عام بلدية دبيداوود عبدالرحمن الهاجري ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين.