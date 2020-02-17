«غرفة دبي» تطلق برنامجاً جديداً لدعم رواد الأعمال المواطنين

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، أمس، عن إطلاق برنامج جديد لدعم رواد الأعمال الإماراتيين، يحمل اسم «برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن»، وذلك في حفل أقيم في مقر الغرفة.

وشهد الحفل الإعلان كذلك عن إطلاق أكاديمية التدريب والتوجيه والإرشاد، بالشراكة مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك لسلطة واحة دبي للسيليكون، التي ستقوم، على امتداد شهر كامل، بتوفير تدريب متخصص لرواد الأعمال الإماراتيين ممن يملكون أفكاراً مهنية يريدون تطويرها، أو ممن أسسوا أعمالهم ومازالوا في مراحلها الأولى.

هدف البرنامج

وأوضحت «غرفة دبي»، في بيان، أن البرنامج يهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع الشباب المواطن على الإقبال على وظائف القطاع الخاص، من خلال تحديد المهارات التي يحتاج إليها الشباب المواطنون، وتطويرها عبر توفير تدريب متخصص للمواطنين، وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة في مجال ريادة الأعمال، بما يتلاءم مع المهارات والخبرات التي اكتسبوها من خلال هذا التدريب المتخصص، كما يهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب الموطنين على إطلاق مشروعاتهم الخاصة أو الانضمام إلى شركة ناشئة خاصة.

مظلة

وأضافت أن «برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن» يعد المظلة التي ستجمع تحتها كل مبادرات «دبي للمشاريع الناشئة»، التي تستهدف تطوير مهارات الشباب المواطن.

وأشارت الغرفة إلى أن البرنامج الجديد مفتوح أمام جميع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة من مواطني دولة الإمارات، حيث سيتم اختيار 30 مشاركاً للمشاركة في البرنامج، والاستفادة من التدريبات المتخصصة، وتوفير الدعم اللازم لهم، لتطوير ونمو مشروعاتهم التجارية الرائدة، مبينة أنه يمكن التقدم للمشاركة في فعاليات ومبادرات البرنامج، من خلال تقديم طلب على الموقع الإلكتروني لـ«دبي للمشاريع الناشئة».

تذليل التحديات

وقال رئيس مجلس إدارة «غرفة دبي»، ماجد سيف الغرير، إن «دبي للمشاريع الناشئة» ستركز، خلال الفترة المقبلة، على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة الإماراتيين، وترسيخ حضورهم في القطاع الخاص، فضلاً عن تذليل التحديات التي تعترض تأسيس أعمالهم، ومساعدتهم على دخول سوق العمل بقوة وسلاسة تضمنان لهم النجاح وسط بيئة عمل تنافسية، وذلك عبر إطلاق برامج ومبادرات متخصصة.

مبادرات وفعاليات

وأشار الغرير إلى أن «دبي للمشاريع الناشئة» ساعدت أكثر من 7000 رائد أعمال، إضافة إلى إطلاق مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات والفعاليات التي تدعم رواد الأعمال والشركات وجيل الشباب في المنطقة، مؤكداً أن الغرفة تهدف إلى توفير الدعم اللازم للمواهب الوطنية الإماراتية.

- «دبي للمشاريع الناشئة» ساعدت أكثر من 7000 رائد أعمال.