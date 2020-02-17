1400 شركة و11 دولة جديدة و140 جناحاً وطنياً في «غلفود 2020»

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

قال مدير معرض الخليج للأغذية «غلفود» في مركز دبي التجاري العالمي، مارك نيبر، إن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة 11 دولة جديدة، لافتاً إلى أن عدد الأجنحة الوطنية المشاركة يصل إلى 140 جناحاً وطنياً.

وأشار إلى دول أخرى تشارك عبر منصات فردية تشمل: غواتيمالا، والمالديف، والعراق، ولوكسمبورغ، ونيبال، والنرويج، وباباو غينيا الجديدة، وتنزانيا.

وكشف نيبر أن المعرض استطاع في دورته الحالية استقطاب أكثر من 1400 شركة جديدة دولية في قطاعات غذائية مختلفة، وتشارك للمرة الأولى في فعاليات المعرض، متوقعاً أن يستقطب «غلفود 2020» أكثر من 95 ألف زائر تجاري من 198 دولة.