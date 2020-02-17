«دبي الصناعية» تستثمر 400 مليون درهم في البنية التحتية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

قال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب، إن المدينة ستضخ استثمارات تصل إلى 400 مليون درهم لتطوير البنية التحتية، تشمل إقامة وحدات سكنية جديدة للعمال والموظفين، مشيراً إلى أن الخطط الاستثمارية الجديدة تواكب عمليات النمو في الطلب من المستثمرين، وتتيح لهم المزيد من الخدمات عبر مرافق البنية التحتية في المدينة.

وأضاف أبوالشوارب، في تصريحات على هامش «غلفود 2020»، أن من المتوقع إنجاز الخطط الجديدة نهاية العام الجاري.

وأوضح أن إجمالي الشركات العاملة في المدينة وصل إلى 730 شركة، تستأثر الشركات الغذائية بنسبة 20% منها، إضافة إلى مؤسسات عاملة في قطاعات تغليف وخدمات لوجستية للأغذية.

وأفاد أبوالشوارب بأن مدينة دبي الصناعية وقعت اتفاقية مع «شركة مزارع البادية»، لإقامة مزارع عمودية في مستودعات بالمدينة تُقام على مساحة 50 ألف قدم مربعة، وتعمل بتقنيات توفر 90% من المياة مقارنة بالزراعة التقليدية، مبيناً أن المشروع سينتج محاصيل عضوية يتم زراعتها بطرق خالية من الكيماويات، حيث سيشمل زراعة 25 صنفاً من الخضراوات والفواكه.

وذكر أن المشروع المتوقع أن يزود الأسواق المحلية والخارجية سيتم افتتاحه خلال الربع الثالث من العام الجاري، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل إضافية عن المشروع خلال الفترة المقبلة مع انجاز مراحل إضافية لتشغيله.

من جهة أخرى، عقدت مدينة دبي الصناعية على منصتها في المعرض جلسات حوارية باسم «سلسلة حوارات مدينة دبي الصناعية»، حيث تحدث في الجلسة الأولى، مؤسس شركة الاستشارات البيئية «تيرالوب»، رايان انغرام، حول عدد من المبادرات العالمية والمحلية مثل مبادرة «الحد من هدر الغذاء» في الإمارات التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، و«تحدي تكنولوجيا الغذاء»، فضلاً عن مبادرات عالمية مثل «ستوب ذا ويست».

وقال إنغرام، إن هدر الأغذية من المشكلات الكبيرة التي تستدعي تدخلاً على المستوى العالمي.

- 730 شركة في «المدينة»، 20% منها غذائية.