انخفاض أسعار 4 مجموعات سلعية في دبي.. تعرف إليها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 1.32% في يناير الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019. وأوضح المركز، في تقرير أصدره اليوم، انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.37%، التي خفضت التضخم بمقدار 2.28 نقطة، وتراجع أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.21% التي خفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.19%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

وأضاف أنه بالمقابل، ارتفع المؤشر لكل من أسعار قسم النقل بنسبة 4.92% التي دفعت التضخم بمقدار 0.51 نقطة، وأسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.62% التي دفعت التضخم بمقدار 0.21 نقطة، وأسعار قسم التعليم بنسبة 1.66% التي دفعت التضخم بمقدار 0.15 نقطة، وأسعار قسم التبغ بنسبة 14.74% التي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وأسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.42% التي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وأسعار قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.53% التي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وأسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.37% التي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وأسعار قسم الاتصالات بنسبة 0.20% التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في يناير 2020 مقارنة بديسمبر 2019 بنسبة 0.57%، نتيجة انخفاض أسعار كل من قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.48% التي خفضت التضخم بمقدار 0.20 نقطة، وأسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.99% التي خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وأسعار قسم النقل بنسبة 1.14% التي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.43% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.19% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، بينما استقرت أسعار قسم التبغ عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.