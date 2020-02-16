السويدي: المستأجر غير ملزم بتوقيع عقد مخالف

المصدر: عبير عبدالحليم وأحمد الشربيني ومدحت السويفي إمارات الدولة

قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن «القانون حين يفصل في المنازعات الإيجارية، ينظر إلى البنود المتفق عليها بالعقود، استناداً لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، وبالتالي لا يجب على المستأجرين، الرضوخ لأية اتفاقات غير مناسبة لهم».

وأضاف أن «تلك الممارسات تُعد حالات فردية، إلا أنها قد تورّط المستأجرين في مشكلات قانونية، إذ تعطي العقود الحق للشركات للمطالبة في أي وقت بفروق الأسعار المدفوعة مقارنة بالعقود الموثقة».

وأوضح أنه «يحق للمستأجرين الشكوى للجهات المختصة وأخذ رأيها قبل توقيع عقود مماثلة».