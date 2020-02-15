«الأعلى للطاقة» يدرس محفزات لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - وام

بحث المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال اجتماعه أخيراً، مقترحاً لإدراج محفزات لتشجيع اقتناء المركبات الكهربائية في الإمارة.

وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ58 للمجلس، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

حضر الاجتماع أمين عام المجلس، أحمد بطي المحيربي، وأعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع موضوعات عدة، أبرزها تقدم سير العمل في برامج استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، خصوصاً إسهام التبريد المركزي للمناطق في كفاءة الطاقة بدبي، ومواءمة معايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، وبرامج بنك الإمارات للوظائف وتطوير الكفاءات الإماراتية في المؤسسات والهيئات المنضوية، تحت مظلة المجلس. كما استعرض المجلس مقترحاً لإدراج محفزات، لتشجيع اقتناء المركبات الكهربائية في الإمارة.

وقال سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، يقوم المجلس على تحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، التي تهدف إلى خفض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، حيث نعمل على تنفيذ 11 برنامجاً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء وإعادة تأهيل المباني والإنارة الخارجية وكفاءة التبريد».

ولفت إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عرضت البرنامج القائم، حالياً، على إصدار علامة كفاءة الطاقة والمياه، وبرنامج تقييم كفاءة الطاقة والمياه.

وأضاف الطاير أن استراتيجية الطلب على الطاقة والمياه المحدثة عززت خريطة الطريق، ونطاق جميع البرامج التي تم تأسيسها سابقاً، بالإضافة إلى دمج الرؤية الموضوعة في دبي للإدارة المتكاملة للموارد المائية، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر. وتشتمل البرامج المضافة حديثاً على برنامج كفاءة الوقود والمحركات، وبرنامج كفاءة التنقل والشحن الذكي، وبرنامج إدارة الطلب على المياه الجوفية والمياه المعاد تدويرها واستجابة المستهلك.

من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي: إن الاجتماع ناقش موضوع بنك الإمارات للتوظيف، وتشجيع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس على نشر الشواغر المستقبلية عبر موقع بنك الإمارات للتوظيف.

- سعيد محمد الطاير:

- «تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه 30%، بحلول عام 2030».

- «تنفيذ 11 برنامجاً، لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في الإمارة».