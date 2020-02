تعرف الى كيفية احتفال الاتحاد للطيران بعيد الحب مع المسافرين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فاجأت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات، احتفالا بعيد الحب، ضيوفها الواصلين إلى مطار مانشستر من أبوظبي بهدايا مرتبطة بنادي مانشستر سيتي حيث شهد المسافرون الهدايا فوق سيور الأمتعة فيما كانوا بانتظار حقائبهم

وتم توزيع تميمة السيتي، قمصان النادي، وكرات قدم مصغّرة، والأوشحة إلى جانب نموذج مصغّر لطائرة الاتحاد حملت ألوان نادي مانشستر سيتي. وحظي اثنان من سعداء الحظ بتذكرتي سفر مع العودة إلى أبوظبي، هدية من الاتحاد للطيران. وظهرت على امتداد سير الأمتعة عبارة: "We love you to the blue moon and back" أي نحبكم وصولاً إلى القمر الأزرق مع العودة، لتؤكد حب الاتحاد ودعمها لمجتمع مانشستر، وفريق مانشستر سيتي، ولأسرة السيتي في العموم.

وأفاد نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران ياسر اليوسف، قائلاً: "بصفتنا الراعي الرئيسي للنادي لأكثر من عشر سنوات، أردنا أن نعبّر عن حبنا للنادي ولعشاق النادي ولضيوفنا ، ولم نجد أجمل من مفاجأتهم بتلك الهدايا في عيد الحب."

ولفت اليوسف الى ان ضيوف الاتحاد المسافرين من مطار أبوظبي الدولي إلى أي وجهة على امتداد شبكة وجهاتنا العالمية غدا الجمعة الموافق 14 من شهر فبراير سيحصلون في كافة مقصورات الطائرة، على الحلويات التي تحمل ألوان وتصاميم عيد الحب، أعدّها لهم فريق الطهاة الخاص بالشركة. كما يمكن للضيوف شراء هداياهم من السوق الحرة عبر مجلة "أجواء" من مقاعدهم على متن الطائرة، والاستفادة من عدد من الخصومات على أحدث العطور والمجوهرات والساعات والإكسسوارات.