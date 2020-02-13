3 عوامل تحدّد قيمة تأمين المركبة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

هناك معايير عدة تساعد شركات التأمين على تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمّن له وسيارته. وحتى تتمكن من تحديد الكلفة الإجمالية لوثيقة التأمين، عليك التعرف الى أبرز ثلاثة عوامل تحدد قيمة الوثيقة، وهي:

سجل السائق المروري

تراجع شركات التأمين سجل حوادث السائق لتقييم حجم الحوادث المرورية التي تسبب فيها، ومدى التزامه بقواعد وأنظمة المرور، حيث تعتبر من المعايير الأساسية التي تتبعها شركات التأمين لتحديد قيمة وثيقة التأمين. وكلما كان السجل المروري خالياً من الحوادث كلما قلت كلفة التأمين على السيارة.

عمر السائق وخبرته

قد يكون تأمين سيارات السائقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً أكثر كلفة من الفئات العمرية الأخرى، وذلك لوجود احتمال أكبر لتسببهم في وقوع حوادث سير، وهي آلية تتبعها جميع شركات التأمين تقريباً.

قيمة المركبة

كلما كانت قيمة المركبة أكبر كلما ارتفع سعر وثيقة التأمين الشامل، فالتأمين على السيارات الفارهة يكون أعلى كلفة من السيارات العادية، نظراً لارتباطها بالتكاليف التي تسددها شركات التأمين أثناء تسوية المطالبات.